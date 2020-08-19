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Subnautica и Subnautica: Below Zero приводнятся на Nintendo Switch в 2021 году

Студия Unknown Worlds Entertainment объявила о том, что подводные выживалки Subnautica и Subnautica: Below Zero выйдут на Nintendo Switch в начале 2021 года.

Subnautica вышла на ПК в январе 2018 года с последующим релизом на PlayStation 4 и Xbox One в декабре того же года. В игре вам нужно выживать в океаническом инопланетном мире, исследовать глубины и изучать местную флору и фауну. Ваша капсула снаряжена принтером, который может производить различные инструменты, еду и снаряжение из материалов и ингредиентов, которые вы можете найти в воде. Создание всё более совершенных вещей, в том числе транспорта, поможет в выживании и изучении того, что случилось с этой планетой и что послужило причиной крушения вашего космического корабля.

Subnautica: Below Zero вышла на ПК в раннем доступе 30 января 2019 года. Это новая глава во вселенной Subnautica. Действие разворачивается на той же планете, что и в оригинальной игре, но в арктическом регионе. В роли учёного, отправленного на исследовательскую станцию на поверхности, вам поручено изучать инопланетные артефакты.

Когда Subnautica: Below Zero выйдет на Xbox One и PlayStation 4, неизвестно.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Nintendo,
Теги: subnautica, subnautica: below zero, unknown worlds entertainment, выживание
subnautica, subnautica: below zero, unknown worlds entertainment, выживание
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