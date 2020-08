Утечка: этой осенью Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia — вероятно, The Sands of Time

Судя по всему, в ноябре французское издательство Ubisoft выпустит ремейк одной из частей серии Prince of Persia. Информация об этом сначала появилась на сайте гватемальского магазина MAX, а затем достоверность утечки подтвердил доверенный инсайдер и журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier).

На упомянутой площадке обнаружили страницы товара под названием Prince of Persia Remake для PlayStation 4 и Nintendo Switch. О какой именно части идёт речь, на текущий момент неизвестно. Такой информации магазин не предоставил, хотя можно предположить, что речь идёт о Prince of Persia: The Sands of Time 2003 года выпуска. Вряд ли Ubisoft стала бы обновлять самую первую часть франшизы, вышедшую более тридцати лет назад.

Зачастую утечки такого рода оказываются недостоверными. Однако на этот раз всё иначе, ведь существование ремейка подтвердил инсайдер Джейсон Шрайер. В своём микроблоге он написал: «Игровые ретейлеры любят заранее раскрывать неожиданные анонсы Ubisoft». Получается, ремейк действительно существует, и теперь нужно только дождаться официального подтверждения.

На сайте MAX датой релиза переиздания значится ноябрь 2020 года. Скорее всего, проект появится не только на PS4 и Nintendo Switch, но и на Xbox One с ПК.