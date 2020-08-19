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Утечка: этой осенью Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia — вероятно, The Sands of Time

Судя по всему, в ноябре французское издательство Ubisoft выпустит ремейк одной из частей серии Prince of Persia. Информация об этом сначала появилась на сайте гватемальского магазина MAX, а затем достоверность утечки подтвердил доверенный инсайдер и журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier).

На упомянутой площадке обнаружили страницы товара под названием Prince of Persia Remake для PlayStation 4 и Nintendo Switch. О какой именно части идёт речь, на текущий момент неизвестно. Такой информации магазин не предоставил, хотя можно предположить, что речь идёт о Prince of Persia: The Sands of Time 2003 года выпуска. Вряд ли Ubisoft стала бы обновлять самую первую часть франшизы, вышедшую более тридцати лет назад.

Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time

Зачастую утечки такого рода оказываются недостоверными. Однако на этот раз всё иначе, ведь существование ремейка подтвердил инсайдер Джейсон Шрайер. В своём микроблоге он написал: «Игровые ретейлеры любят заранее раскрывать неожиданные анонсы Ubisoft». Получается, ремейк действительно существует, и теперь нужно только дождаться официального подтверждения.

На сайте MAX датой релиза переиздания значится ноябрь 2020 года. Скорее всего, проект появится не только на PS4 и Nintendo Switch, но и на Xbox One с ПК.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, PlayStation, Nintendo,
Теги: prince of persia, ubisoft, ремейк
prince of persia, ubisoft, ремейк
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