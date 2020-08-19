К списку платформ Torchlight III добавилась Nintendo Switch — игра выйдет осенью

Компания Perfect World Entertainment и студия Echtra Games объявили о том, что ролевой экшен Torchlight III выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch этой осенью.

Пользователи, которые приобретут игру на Nintendo Switch, получат эксклюзивного питомца, красную фею.

Действие Torchlight III разворачивается спустя столетие после событий Torchlight II. Новострайе вновь угрожает вторжение, и вам нужно её защищать от нетеримов и их приспешников. Третья часть позволит вам обустраивать собственный форт, где можно улучшать снаряжение. На выбор пользователю доступно четыре класса с различными механиками: снайпер, сумрачный маг, рельсмастер и выкованный.

Как и в прошлых играх, геймплей вращается вокруг исследования локаций, сражений с монстрами и добычи снаряжения. В странствиях вас будет сопровождать верный спутник, которого можно обучать умениям и усиливать предметами.

В настоящее время Torchlight III находится в раннем доступе Steam.