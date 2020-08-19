Lian Li избавила корпусные вентиляторы охлаждения от лишних проводов

Самым главным недостатком любого корпусного вентилятора является наличие дополнительного провода, который используется для подачи питания, а также управления подсветкой, если таковая имеется. Как правило, в современных системах используется большое количество вентиляторов, объединяющихся в группы по два, три и больше, провода которых нередко затрудняют кабель-менеджмент и занимают лишнее место. Компания Lian Li, похоже, нашла решение для этого вопроса.

Известный тайваньский производитель представил систему взаимосвязанных RGB-вентиляторов Uni Fan SL120, использующих в составе группы только один кабель, который подключается напрямую к материнской плате или через дополнительный контроллер.

В каждый комплект или кластер можно объединить до четырёх 120-мм вентиляторов, с высоким статичным давлением, скоростью вращения от 800 до 1900 об/мин и уровнем шума, не превышающим 31 дБ. Современный дизайн с алюминиевой рамкой, качественная конструкция с прорезиненными вставками, надёжный гидродинамический подшипник и двухсторонняя RGB-подсветка из 32 светодиодов довершают картину.

Для объединения «вертушек» в единый блок используются расположенные на их боковых сторонах разъемы и системы шип-паз. После сборки блока его можно установить на сам корпус или же на радиатор системы жидкостного охлаждения. Для управления RGB-подсветкой, а также скоростью вращения вентиляторов используется фирменное программное обеспечение L-Connect.

Стоимость комплекта Lian Li Uni Fan SL120 из трёх вентиляторов, набора отстёгивающихся кабелей, а также контроллера управления, производитель оценивает в $80. Каждый дополнительный вентилятор обойдётся в $25. Новинки появятся в продаже в сентябре.