Личная история: приключение Inmost доберётся до ПК и Nintendo Switch завтра

Компания Chucklefish Games и латвийская студия Hidden Layer Games объявили о том, что приключенческий экшен-платформер Inmost выйдет на ПК и Nintendo Switch 21 августа. Ранее игра была временным эксклюзивом Apple Arcade, куда попала в октябре 2019 года.

В Inmost вам предстоит отправиться в мрачный полуразрушенный мир, где храбрая девочка, суровый рыцарь и странник преследуют свои собственные цели. Игра предлагает трёх протагонистов, каждый из которых обладает уникальными стилем и механиками. Разработчики указывают, что сюжет Inmost берёт за душу и поднимает тяжёлые темы: «Если для вас темы потери и скорби болезненны — возможно, в эту игру вам лучше не играть».

Игровой процесс проекта состоит из сражений с врагами, размещения смертельных ловушек и решения головоломок. История Inmost рассчитан на 3–5 часов прохождения. К слову, игру разработали всего два человека — россиянин Алексей Тестов (художник) и украинец Андрей Винчковский (программист).