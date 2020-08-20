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Новая версия смартфона ZTE Blade V2020 получила 6,8" экран и процессор Unisoc

Не так давно в России дебютировал смартфон ZTE Blade V2020, оборудованный 6,53-дюймовым дисплеем формата Full HD+, процессором MediaTek Helio P70 и четверной камерой с 48-мегапиксельным основным сенсором. А теперь в Китае под тем же названием представлен совершенно другой аппарат.

Новинка оснащена огромным 6,8-дюймовым экраном, который также имеет разрешение Full HD+. «Мозгом» выступает недорогой чип Unisoc SC9863A, который содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графический ускоритель IMG8322.  Интегрированный модем обеспечивает поддержку сотовых сетей 4G/LTE.

Основная камера получила четырёхмодульную конфигурацию с элементами, заключёнными в прямоугольную область с закруглёнными углами. Задействованы 16-мегапиксельный датчик, блок с 8-мегапиксельным сенсором и широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Говорится о наличии бокового дактилоскопического сканера, флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт и мощной аккумуляторной батареи ёмкостью 5000  мА·ч. Используется операционная система Android 10.

Приобрести смартфон можно будет по ориентировочной цене 130 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: zte, zte blade, blade, смартфон
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