Вдохновлено реальными событиями: официальная презентация Call of Duty: Black Ops Cold War пройдёт 26 августа

Издательство Activision и студии-разработчики Treyarch и Raven Software в новом тизере подтвердили название и дату полноценной презентации следующей части серии военных шутеров Call of Duty.

Напомним, Activision активно готовит сообщество к анонсу новой Call of Duty с начала августа: компания разослала блогерам загадочные ящики, затем добавила тизеры в Call of Duty: Warzone и наконец запустила сайт Pawn Takes Pawn.

Блогеру Geeky Pastimes удалось расшифровать запрятанное на портале послание и выйти на страницу с новым тизером: двухминутного монолога бывшего сотрудника КГБ Юрия Безменова, бежавшего на Запад.

Как стало известно из видео, новая часть Call of Duty действительно будет называться Call of Duty: Black Ops Cold War. Полноценная презентация же проекта пройдёт в следующую среду, 26 августа.

В своём рассказе Безменов говорит о советском шпионе под псевдонимом Персей, который якобы внедрился в структуру западных спецслужб, чтобы помочь СССР победить США в гонке вооружений путём идеологической диверсии.

Сюжет Call of Duty: Black Ops Cold War будет «вдохновлён реальными событиями». В ролике также раскрывается официальный слоган игры: «Знай свою историю или будь обречён повторить её».

По неподтверждённой информации, Call of Duty: Black Ops Cold War станет мягким перезапуском подсерии Black Ops. Релиз проекта ожидается до конца текущего года на всех актуальных платформах.