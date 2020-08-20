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МТС теряет мобильных абонентов на фоне пандемии

Группа МТС опубликовала финансовые показатели деятельности за второй квартал текущего года: значительное влияние на бизнес-процессы оказали пандемия и нестабильная экономическая ситуация.

Общая выручка за апрель–июнь составила 117,7 млрд рублей, что на 1,3 % больше по сравнению с результатом за вторую четверть 2019-го. При этом операционная прибыль уменьшилась на 4,2 % — до 26,0 млрд рублей.

По итогам второго квартала отмечено 1,1-процентное сокращение базы мобильных абонентов МТС: количество пользователей сотовой связи за год уменьшилось с 86,4 до 84,9 млн. Объясняется это резким сокращением потока мигрантов из-за распространения коронавируса. Кроме того, находясь на самоизоляции, россияне стали менее активно покупать дополнительные SIM-карты.

Здесь и ниже иллюстрации МТС

Здесь и ниже иллюстрации МТС

МТС отмечает, что в прошлом квартале наиболее заметными для компании последствиями режима самоизоляции на фоне общей макроэкономической нестабильности стали падение выручки от международного роуминга, рост трафика домашнего Интернета и, соответственно, расходов на обслуживание фиксированных сетей, временное закрытие розничных магазинов и снижение доходов от финансовых услуг.

Выручка от фиксированного бизнеса в России увеличилась на 5,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 15,8 млрд рублей на фоне роста спроса на фиксированный доступ в Сеть для удалённой работы, учёбы и развлечений во время пандемии.

Во втором квартале 2020 года МТС продолжила оптимизацию розничной сети. Общее количество магазинов сократилось в годовом исчислении на 600 розничных точек. В то же время компания наблюдала двукратный рост продаж через онлайн-каналы. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, финансовые новости и аналитика,
Теги: мтс, финансовые результаты, выручка, связь, сети и коммуникации
мтс, финансовые результаты, выручка, связь, сети и коммуникации
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