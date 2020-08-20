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Появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy M51 с аккумулятором на 7000 мА·ч

Ресурс MySmartPrice опубликовал довольно подробную информацию о технических характеристиках смартфона Samsung Galaxy M51, которому предстоит стать одним из самых мощных аппаратов Galaxy M-серии.

Reuters

Reuters

«Сердцем» устройства послужит процессор Qualcomm Snapdragon 730, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 618 и сотовый модем Snapdragon X15 LTE. Объём оперативной памяти — 8 Гбайт.

Смартфон будет оснащён 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением FHD+. Во фронтальной части расположится 32-мегапиксельная камера. Основная камера якобы получит четырёхкомпонентную конфигурацию: это блоки с 64 и 12 млн пикселей, а также модули для макросъёмки и получения данных о глубине сцены.

Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой 25-ваттной подзарядки в режиме 9 В × 2,77 A. Операционная система — Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом One UI 2.x.

Среди прочего упомянуты адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth LE, контроллер NFC и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт.

Ожидается, что официальная презентация Samsung Galaxy M51 состоится в сентябре. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
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