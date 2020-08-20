Квартальный отчёт NVIDIA: выручка выросла в полтора раза, лидером стал серверный сегмент

В календаре NVIDIA очередной фискальный квартал завершился 26 июля, но некоторые тенденции прошедшего периода были предопределены ещё в прошлом. Как и ожидалось, консолидация отчётности с поглощённой недавно компанией Mellanox позволила сделать серверный сегмент локомотивом финансового благополучия NVIDIA — на него пришлось 45 % консолидированной выручки.

При этом нельзя сказать, что игровое направление сильно уступает серверному. Если в последнем случае выручка NVIDIA достигла $1,752 млрд, то на игровом направлении она достигла $1,654 млрд. Более того, по итогам третьего квартала компания ожидает восстановления прежних приоритетов — игровая выручка должна превысить серверную. Спрос на серверные компоненты в третьем квартале не позволит профильной выручке вырасти более чем на 2–4 %, по прогнозам финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress). Зато всё второе полугодие для игрового сегмента будет крайне удачным, как ожидает основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) — возможно, самым успешным в истории NVIDIA.

Динамика изменения выручки в серверном сегменте впечатляла преимущественно за счёт присоединения отчётности Mellanox, хотя структурно это поглощение не так сильно влияло на консолидированную выручку NVIDIA — израильский разработчик скоростных сетевых интерфейсов формировал не более 14 % всей выручки компании, а в серверном сегменте он обеспечил более 30 % выручки. В любом случае, выручка NVIDIA в сегменте центров обработки данных в минувшем квартале достигла рекордных $1,752 млрд, последовательно увеличившись на 54 %, а в годовом сравнении прибавив сразу 167 %. Как пояснила финансовый директор NVIDIA, экспансия ускорителей вычислений с архитектурой Ampere тоже обеспечила положительную динамику выручки на серверном направлении.

Игровая выручка во втором квартале не превысила $1,65 млрд, увеличившись последовательно на 24 % и на 26 % в годовом сравнении. В последнем случае драйвером роста выступал спрос на игровые графические процессоры. Он же двигал выручку вверх и в последовательном сравнении, но дополнительным фактором стало и увеличение объёмов продаж компонентов NVIDIA для игровых консолей Nintendo Switch. Как вы можете помнить, самоизоляция в первом полугодии подстегнула спрос на игровые консоли японской марки, они даже оказались в дефиците, после чего NVIDIA была вынуждена увеличить объёмы поставок профильных компонентов.

Два сегмента деятельности NVIDIA не смогли похвастать положительной динамикой изменения выручки во втором квартале. Это решения для профессиональной визуализации, которые сократили выручку в годовом сравнении на 30 % до $203 млн, а также автомобильные компоненты, которые сократили выручку почти вдвое (на 47 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специфика автомобильного сегмента заключается в длительных циклах разработки новых продуктов, поэтому все те завоевания, о которых NVIDIA рассказывает в настоящем, выразятся в увеличении выручки на данном направлении только через пару лет. Например, компонентами NVIDIA для систем активной помощи водителю автомобили марки Mercedes-Benz начнут снабжаться в массовом порядке только с 2024 года.

OEM-сегмент принёс не более $146 млн выручки, зато динамика её изменения была положительной: плюс 6 % последовательно и плюс 32 % в годовом сравнении. По словам Колетт Кресс, показатели сегмента улучшались на фоне растущего спроса на дискретные графические процессоры начального уровня для ноутбуков.

Зато успехов на игровом и серверном направлениях было достаточно, чтобы увеличить консолидированную выручку NVIDIA последовательно на 26 % и сразу на 50 % в годовом сравнении, до $3,86 млрд. Этот показатель превзошёл ожидания отраслевых аналитиков, как и многие другие. Норма прибыли выросла до 66 % против ожиданий на уровне 64,5 %. Чистая прибыль выросла на 13 % в годовом сравнении до $622 млн, хотя и снизилась на 32 % в последовательном. Операционная прибыль изменялась пропорционально: она выросла на 14 % до $651 млн в годовом сравнении, но сократилась на 32 % в последовательном. Доход на одну акцию NVIDIA вырос на 10 % в годовом сравнении, до $0,99, но снизился на 33 % в последовательном.

В третий квартал компания смотрит с оптимизмом, не стесняясь огласить прогноз на период, в отличие от некоторых компаний полупроводникового сектора. Выручка может вырасти до $4,4 млрд, норма прибыли будет колебаться в пределах от 62,5 до 65,5 %, в зависимости от методики расчёта.

Забегая вперёд, хочется отметить, что слухи об интересе NVIDIA к покупке активов Arm основатель первой из компаний комментировать не стал, но положительно охарактеризовал деятельность британского холдинга. Сама NVIDIA квартал завершила с $10,98 млрд свободных средств на счетах, хотя в позапрошлом квартале эта сумма достигала $16,35 млрд. С одной стороны, компания выпустила облигаций на сумму $5 млрд, а с другой — была вынуждена заплатить за активы Mellanox. Другими словами, для дальнейших поглощений у NVIDIA сейчас не так много свободных средств.

Следует добавить, что поглощение Mellanox изменило структуру отчётности NVIDIA. Теперь выручка укрупнённо делится на два направления деятельности: «графическое» ($2,085 млрд) и «вычисления и сетевые решения» ($1,781 млрд). Пока графика перевешивает в денежных показателях, но очевидно, что второе направление тоже сосредоточило перспективные рынки с высокими темпами роста выручки.