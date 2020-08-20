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Квартальный отчёт NVIDIA: выручка выросла в полтора раза, лидером стал серверный сегмент

В календаре NVIDIA очередной фискальный квартал завершился 26 июля, но некоторые тенденции прошедшего периода были предопределены ещё в прошлом. Как и ожидалось, консолидация отчётности с поглощённой недавно компанией Mellanox позволила сделать серверный сегмент локомотивом финансового благополучия NVIDIA — на него пришлось 45 % консолидированной выручки.

Источник изображения: International Business Times

Источник изображения: International Business Times

При этом нельзя сказать, что игровое направление сильно уступает серверному. Если в последнем случае выручка NVIDIA достигла $1,752 млрд, то на игровом направлении она достигла $1,654 млрд. Более того, по итогам третьего квартала компания ожидает восстановления прежних приоритетов — игровая выручка должна превысить серверную. Спрос на серверные компоненты в третьем квартале не позволит профильной выручке вырасти более чем на 2–4 %, по прогнозам финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress). Зато всё второе полугодие для игрового сегмента будет крайне удачным, как ожидает основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) — возможно, самым успешным в истории NVIDIA.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Динамика изменения выручки в серверном сегменте впечатляла преимущественно за счёт присоединения отчётности Mellanox, хотя структурно это поглощение не так сильно влияло на консолидированную выручку NVIDIA — израильский разработчик скоростных сетевых интерфейсов формировал не более 14 % всей выручки компании, а в серверном сегменте он обеспечил более 30 % выручки. В любом случае, выручка NVIDIA в сегменте центров обработки данных в минувшем квартале достигла рекордных $1,752 млрд, последовательно увеличившись на 54 %, а в годовом сравнении прибавив сразу 167 %. Как пояснила финансовый директор NVIDIA, экспансия ускорителей вычислений с архитектурой Ampere тоже обеспечила положительную динамику выручки на серверном направлении.

Игровая выручка во втором квартале не превысила $1,65 млрд, увеличившись последовательно на 24 % и на 26 % в годовом сравнении. В последнем случае драйвером роста выступал спрос на игровые графические процессоры. Он же двигал выручку вверх и в последовательном сравнении, но дополнительным фактором стало и увеличение объёмов продаж компонентов NVIDIA для игровых консолей Nintendo Switch. Как вы можете помнить, самоизоляция в первом полугодии подстегнула спрос на игровые консоли японской марки, они даже оказались в дефиците, после чего NVIDIA была вынуждена увеличить объёмы поставок профильных компонентов.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Два сегмента деятельности NVIDIA не смогли похвастать положительной динамикой изменения выручки во втором квартале. Это решения для профессиональной визуализации, которые сократили выручку в годовом сравнении на 30 % до $203 млн, а также автомобильные компоненты, которые сократили выручку почти вдвое (на 47 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специфика автомобильного сегмента заключается в длительных циклах разработки новых продуктов, поэтому все те завоевания, о которых NVIDIA рассказывает в настоящем, выразятся в увеличении выручки на данном направлении только через пару лет. Например, компонентами NVIDIA для систем активной помощи водителю автомобили марки Mercedes-Benz начнут снабжаться в массовом порядке только с 2024 года.

OEM-сегмент принёс не более $146 млн выручки, зато динамика её изменения была положительной: плюс 6 % последовательно и плюс 32 % в годовом сравнении. По словам Колетт Кресс, показатели сегмента улучшались на фоне растущего спроса на дискретные графические процессоры начального уровня для ноутбуков.

Зато успехов на игровом и серверном направлениях было достаточно, чтобы увеличить консолидированную выручку NVIDIA последовательно на 26 % и сразу на 50 % в годовом сравнении, до $3,86 млрд. Этот показатель превзошёл ожидания отраслевых аналитиков, как и многие другие. Норма прибыли выросла до 66 % против ожиданий на уровне 64,5 %. Чистая прибыль выросла на 13 % в годовом сравнении до $622 млн, хотя и снизилась на 32 % в последовательном. Операционная прибыль изменялась пропорционально: она выросла на 14 % до $651 млн в годовом сравнении, но сократилась на 32 % в последовательном. Доход на одну акцию NVIDIA вырос на 10 % в годовом сравнении, до $0,99, но снизился на 33 % в последовательном.

В третий квартал компания смотрит с оптимизмом, не стесняясь огласить прогноз на период, в отличие от некоторых компаний полупроводникового сектора. Выручка может вырасти до $4,4 млрд, норма прибыли будет колебаться в пределах от 62,5 до 65,5 %, в зависимости от методики расчёта.

Забегая вперёд, хочется отметить, что слухи об интересе NVIDIA к покупке активов Arm основатель первой из компаний комментировать не стал, но положительно охарактеризовал деятельность британского холдинга. Сама NVIDIA квартал завершила с $10,98 млрд свободных средств на счетах, хотя в позапрошлом квартале эта сумма достигала $16,35 млрд. С одной стороны, компания выпустила облигаций на сумму $5 млрд, а с другой — была вынуждена заплатить за активы Mellanox. Другими словами, для дальнейших поглощений у NVIDIA сейчас не так много свободных средств.

Следует добавить, что поглощение Mellanox изменило структуру отчётности NVIDIA. Теперь выручка укрупнённо делится на два направления деятельности: «графическое» ($2,085 млрд) и «вычисления и сетевые решения» ($1,781 млрд). Пока графика перевешивает в денежных показателях, но очевидно, что второе направление тоже сосредоточило перспективные рынки с высокими темпами роста выручки.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, видеокарты, финансовые новости и аналитика,
Теги: nvidia, geforce, финансы, отчёт, аналитика
nvidia, geforce, финансы, отчёт, аналитика
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