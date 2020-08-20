Как в старые добрые: разработчики ремейка Mafia рассказали о классическом уровне сложности

Студия-разработчик Hangar 13 и издательство 2K на официальном сайте серии Mafia поделились подробностями о максимальном уровне сложности в предстоящей Mafia: Definitive Edition.

Так называемый классический режим, по словам разработчиков, не сделает прохождение ремейка «неадекватно» трудным, однако предложит ряд элементов, «напоминающих игровой процесс оригинальной Mafia и требующих особого подхода».

В качестве примера старший системный дизайнер Hangar 13 Пракаш Чорариа (Prakash Choraria) привёл гонку из задания «Честная игра»: на классической сложности победить будет «по-прежнему нелегко, но возможно — если приложить терпение и опыт».

В классическом режиме отключены помощники и подсказки при вождении (мини-карта осталась), машины куда менее прочные, а полицейские — более строгие при оценке нарушений правил дорожного движения.

В боях тоже придётся нелегко: враги на «классике» агрессивнее, сильнее и проворнее (и не отображаются на мини-карте), при перезарядке из магазина пропадают все оставшиеся там патроны, а здоровье не восстанавливается автоматически выше 20 %.

Изменить уровень сложности и настроить отдельные её компоненты (помощь в прицеливании, управляемость машин, реакцию полиции) можно в любой момент, но трофей за прохождение игры в классическом режиме тогда заработать не получится.

Релиз Mafia: Definitive Edition ожидается 25 сентября текущего года на PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One, тогда как версия для Epic Games Store поступит в продажу позже.