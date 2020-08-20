MSI наделила игровой монитор Optix MAG342CQRV вогнутым экраном UWQHD

В ассортименте MSI появился очередной монитор игрового класса: модель с обозначением Optix MAG342CQRV построена на вогнутой матрице VA с кривизной 1500R.

Панель имеет размер 34 дюйма по диагонали и обладает разрешением 3440 × 1440 пикселей (формат UWQHD). Показатели типовой и динамической контрастности — 3000:1 и 100 000 000:1. Яркость составляет 250 кд/м2, а углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Технология Adaptive-Sync отвечает за улучшение плавности игрового процесса. Монитор обладает временем отклика в 1 мс и частотой обновления 100 Гц. Говорится о 89,48-процентном охвате цветового пространства DCI-P3 и о 112,2-процентном охвате цветового пространства sRGB.

Многоцветная подсветка Mystic Light, украшающая тыльную часть корпуса, может быть синхронизирована с другим игровым оборудованием. Функция Night Vision помогает повысить видимость тёмных участков изображения. Средства Anti-Flicker и Less Blue Light снижают усталость глаз во время продолжительных игровых сеансов.

Монитор оборудован интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и HDMI 1.4. Подставка позволяет регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея.

Пока, к сожалению, нет информации о сроках начала продаж и стоимости панели.