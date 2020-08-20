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Lucid Air получил самую быструю среди электромобилей зарядку

Компания Lucid Motors объявила в преддверии анонса Lucid Air, намеченного на 9 сентября, что её электрический седан обладает «самой быстрой из когда-либо предлагаемых у электромобилей зарядкой». Компания утверждает, что Air имеет возможность за одну минуту зарядки батареи добавлять до 20 миль (32 км) пробега, что составляет 300 миль (482 км) примерно за 20 минут зарядки.

Amelia Holowaty Krales / The Verge

Amelia Holowaty Krales / The Verge

Такие показатели стали возможны благодаря использованию зарядного устройства на 900 В с максимальной мощностью зарядки более 300 кВт. Для сравнения, зарядная станция Tesla V3 Supercharger поддерживает пиковую мощность 250 кВт, что позволяет обеспечить около 15 миль (24 км) пробега за минуту зарядки.

Lucid объединяет усилия с Electrify America, дочерней компанией Volkswagen, чтобы построить сеть таких устройств быстрой зарядки. Они поддерживают стандарт комбинированной системы зарядки (Combined Charging System, CCS) и будут установлены на некоторых из 2000 общественных зарядных станций Electrify America. Впрочем, точное количество и сроки установки таких зарядных устройств пока неизвестны.

Также компания сообщила, что Lucid Air будет обладать возможностью как пополнять ёмкость своего аккумулятора, так отправлять энергию другим объектам (Vehicle-to-Everything, V2X), что позволит в дальнейшем добавить функцию поставки электроэнергии в сети Vehicle-to-Grid (V2G) и зарядки другого электромобиля Vehicle-to-Vehicle (V2V).

На прошлой неделе компания сообщила, что Lucid Air способен проехать без подзарядки 517 миль (832 км) по методике Агентства по охране окружающей среды США (U.S. EPA). Это на 28 % больше, чем запас хода самого «дальнобойного» электромобиля на рынке — Tesla Model S Long Range Plus.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: lucid motors, электромобиль, зарядка
lucid motors, электромобиль, зарядка
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