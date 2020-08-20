Китайцы открыли в Южной Корее сезон охоты на инженеров по производству чипов

Как сообщают южнокорейские источники, китайские работодатели потеряли всякий стыд. Так, если раньше в Южной Корее компании по найму персонала напрямую обращались к специалистам с предложением работать в Китае, то со вчерашнего дня подобные сообщения начали открыто и массово появляться на сайтах поиска вакансий. Отрасль и аналитики пришли в волнение, и просят правительство сделать хоть что-нибудь.

Опасения представителей южнокорейских промышленников понятны. Специалисты не растут как грибы, им надо дать выучиться и получить опыт работы, на что уходят десятилетия. Кроме того, вместе с опытным сотрудником зарубежный конкурент может получить технологии или подсказки к технологиям, хотя сегодня вряд ли найдётся такой специалист, который был бы в курсе всех нюансов производства той или иной полупроводниковой продукции. Выходом может быть найм специалистов всех возможных профилей, чем, собственно, и занялись китайцы.

По данным сайта ETnews, среди объявлений с предложением переехать на работу в Китай появились не абстрактные, а конкретные предложения в виде поиска специалистов по полупроводниковой литографии, травлению, отжигу и других специальностей в области технологических процессов выпуска чипов. Размещают объявления, кстати, не китайские компании, а местные корейские рекрутинговые агентства.

Надо сказать, что в Южной Корее за передачу коммерческих секретов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на три года. Но доказать факт утечек обычно очень сложно, а в случае массового исхода специалистов и вовсе будет невозможно. Как от этого защититься? Повышать благосостояние если не в стране, то для отдельных категорий граждан, с чем не спешат или даже не могут мириться в компаниях.

Правительство Южной Кореи, к которому взывают аналитики, сделать тоже может не многое (а оно и вовсе ничего не хочет делать, как пишут местные). Надо либо вводить жёсткие ограничения на работу за рубежом, а именно в Китае, либо заставлять компании лучше заботиться о кадрах. За первое можно ответить, а второе ― это не больше, чем сотрясание воздуха. Так и живут.