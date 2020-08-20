Цифры — не главное: руководитель Larian объяснил разницу между Baldur's Gate 3 и Divinity: Original Sin 2

Генеральный директор Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) в интервью порталу Fextralife прокомментировал относительно скорый запуск Baldur's Gate 3 в раннем доступе.

На трансляции Panel From Hell Винке раскрыл, что на старте раннего доступа в Baldur's Gate 3 будет в несколько раз больше сражений, умений, персонажей и строчек диалогов, чем в своё время могла предложить аналогичная версия Divinity: Original Sin 2.

По словам Винке, разница между Baldur's Gate 3 и Divinity: Original Sin 2 заключается не столько в продолжительности и размере игры, сколько в глубине геймплея, которую эти цифры не отражают.

«Мне двадцать раз пришлось втолковывать нашей издательской команде: нельзя говорить, что игра больше, потому что цифры больше, это не так. Просто значительно возросло количество переменных», — объяснил Винке.

В Larian Studios потратили немало усилий, чтобы мир Baldur's Gate 3 должным образом реагировал на действия пользователя, потому как в противном случае не избежать разочарования.

Так, к примеру, в Baldur's Gate 3 появилась сцена с вербовкой пожирателя интеллекта: члены команды увидели возможность превратить неинтерактивный элемент окружения в геймплейный эпизод.

Релиз Baldur's Gate 3 в раннем доступе на PC (Steam) и в облачном сервисе Google Stadia ожидается 30 сентября текущего года. На старте в игре будет более 20 часов контента, первый акт истории, редактор персонажа и пять компаньонов.