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По характеристикам Realme X7 Pro будет конкурировать с Xiaomi Redmi K30 Ultra

Накануне мы сообщали, что 1 сентября состоится презентация смартфонов Realme X7 и Realme X7 Pro. Теперь подробные данные о характеристиках второго из названных аппаратов опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Смартфон оборудован 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED с загнутыми краями. Применена панель Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 120 Гц. В левом верхнем углу экрана имеется отверстие для 32-мегапиксельной фронтальной камеры. В область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

Четверная тыльная камера получила 64-мегапиксельный основной модуль, блок с 8-мегапиксельным сенсором, а также два 2-мегапиксельных датчика.

Говорится о наличии восьмиядерного процессора с частотой 2,26 ГГц — вероятно, это чип Dimensity 1000+ с модемом 5G. Пользователи смогут выбирать между версиями с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт.

Габариты составляют 160,8 × 75,2 × 8,5 мм, вес — 184 г. Упомянута двухкомпонентная аккумуляторная батарея суммарной ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 65-ваттной подзарядки SuperDart Flash Charge. Операционная система — Android 10.

Таким образом, полагают наблюдатели, смартфон Realme X7 Pro должен будет составить конкуренцию аппарату Xiaomi Redmi K30 Ultra со схожими характеристиками. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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