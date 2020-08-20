Игроки в Call of Duty: Warzone нашли гигантскую ракету в рамках подготовки к запуску Black Ops Cold War

В течение нескольких недель в сообществе Call of Duty продолжается игра в альтернативной реальности (ARG), при этом некоторые стримеры и пресса получали домой старинные диапроекторы, содержащие подсказки о следующей части серии. Activision уже выпустила тизер Black Ops Cold War, но игроки также обнаружили новый секрет на карте в королевской битве Call of Duty: Warzone.

В среду пользователь форумов Reddit под псевдонимом Uli909 опубликовал короткий видеоролик в ветке Call of Duty: Warzone, который намекает на грядущее событие внутри королевской битвы. В ролике показано, как игроки получают доступ к новому бункеру глубоко внутри карты после ввода кода.

Они находят гигантскую ракету, которая, вероятно, имеет отношение к Black Ops: Cold War. В отличие от некоторых других «пасхалок» Warzone, код не меняется от игры к игре, так что любой желающий может заглянуть в этот бункер без лишних сложностей. Согласно Uli909, игроки узнали, какой нужно ввести код, благодаря веб-сайту ARG PawnTakesPawn. Новые ключи появляются на этом ресурсе ежедневно, а в среду на нём отображалось легко читаемое сообщение: WZ-F8-60274513. Uli909 расшифровал код: WZ означает Warzone, а F8 сообщает сектор карты. Найдя новый бункер, игрок ввёл цифровую часть сообщения в виде кода и попал внутрь.

В сообщении Reddit некоторые игроки предполагают, что ракета может уничтожить весь Верданск — текущую карту Warzone, после чего появится новая карта, связанная уже с Black Ops Cold War. Activision ранее обещала, что её королевская битва будет по-прежнему связана с новой большой игрой серии Call of Duty.

Желающие сами увидеть ракету могут высадиться в секторе F8 рядом с дорогой, проследовать через серебристую дверь и ввести код 60274513. В бункере есть сундуки с добычей. Пока неясно, что будет с новой ракетой. Но мы, вероятно, узнаем больше, когда Activision вместе со студиями-разработчиками Treyarch и Raven Software представит Call of Duty: Black Ops Cold War 26 августа.