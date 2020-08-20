Бюджетный «Доктор Стрэндж»: грядёт выпуск смартфона Nokia 3.4 с процессором Snapdragon 460

В популярном бенчмарке Geekbench появилась информация о новом смартфоне, который готовит к выпуску финская компания HMD Global. Аппарат имеет кодовое имя «Доктор Стрэндж» (Doctor Strange), а на коммерческий рынок он может выйти под названием Nokia 3.4.

Говорится, что в основу устройства ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 460. Это изделие дебютировало ещё в январе, но появление первых смартфонов на его основе ожидается только к концу года. Чип содержит восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.

Известно, что модель Nokia 3.4 несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти. Применена операционная система Android 10. Результат в одноядерном тесте Geekbench — 252 балла, в многоядерном — 1259 баллов.

Таким образом, к выпуску готовится очередной недорогой аппарат. Скорее всего, он получит экран формата HD+ и камеру с двумя или тремя модулями. Официальная презентация состоится в ближайшие месяцы.

Добавим, что на грядущей выставке электроники IFA 2020 (Internationale Funkausstellung) в Берлине дебютируют сразу несколько новинок HMD Global: это смартфоны Nokia 2.4, Nokia 6.3 и Nokia 7.3, некоторые данные о которых уже просочились в Сеть.