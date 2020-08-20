3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Бюджетный «Доктор Стрэндж»: грядёт выпус...
Новости Hardware

Бюджетный «Доктор Стрэндж»: грядёт выпуск смартфона Nokia 3.4 с процессором Snapdragon 460

В популярном бенчмарке Geekbench появилась информация о новом смартфоне, который готовит к выпуску финская компания HMD Global. Аппарат имеет кодовое имя «Доктор Стрэндж» (Doctor Strange), а на коммерческий рынок он может выйти под названием Nokia 3.4.

Reuters

Reuters

Говорится, что в основу устройства ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 460. Это изделие дебютировало ещё в январе, но появление первых смартфонов на его основе ожидается только к концу года. Чип содержит восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.

Известно, что модель Nokia 3.4 несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти. Применена операционная система Android 10. Результат в одноядерном тесте Geekbench — 252 балла, в многоядерном — 1259 баллов.

Таким образом, к выпуску готовится очередной недорогой аппарат. Скорее всего, он получит экран формата HD+ и камеру с двумя или тремя модулями. Официальная презентация состоится в ближайшие месяцы.

Добавим, что на грядущей выставке электроники IFA 2020 (Internationale Funkausstellung) в Берлине дебютируют сразу несколько новинок HMD Global: это смартфоны Nokia 2.4, Nokia 6.3 и Nokia 7.3, некоторые данные о которых уже просочились в Сеть. 

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Агент 007 перешёл на Nokia: в следующей части «бондианы» будет много финских смартфонов
Полностью рассекречен недорогой смартфон Nokia 2.4 на платформе MediaTek Helio P22
HMD Global готовит кнопочный телефон Nokia с поддержкой 4G
Tele2 запустил 5G для российских пользователей в роуминге
Samsung назвала смартфоны, которые теперь будут получать обновления Android три года: в списке не только флагманы
Первые 100 тыс. дешёвых флагманов Redmi K30 Ultra были распроданы всего за 1 минуту
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: nokia, hmd global, смартфон
nokia, hmd global, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 327
Наступает сезон дешёвых SSD: у производителей флеш-памяти переполнились склады 129
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 105
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU 100

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»
Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+
Китайцы открыли в Южной Корее сезон охоты на инженеров по производству чипов
Видео: Bethesda напомнила об альтернативных режимах визуализации в DOOM Eternal
В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя 9 ч.
Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS 9 ч.
Overwatch, Wreckfest и F1 2020 стали временно бесплатными на Xbox One 10 ч.
Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight 10 ч.
«Партнёрство обеспечило нам свободу»: ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом EGS, а Hitman 2016 года раздадут бесплатно 10 ч.
Google добавила в свои карты функцию мониторинга лесных пожаров 12 ч.
Google Duo научился переводить речь собеседника в субтитры во время голосовых и видеозвонков 12 ч.
Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа 13 ч.
Триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X наряду с ПК 14 ч.
На природе с собачками: приключение The Red Lantern поступит в продажу осенью 14 ч.
Новая статья: Обзор фотокамеры Nikon D780: зеркалка и беззеркалка в одном флаконе 7 ч.
Крошечный настольный компьютер GMK NucBox 4K предлагает четыре ядра в корпусе 6 × 6 см 10 ч.
TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов 10 ч.
Портативный накопитель WD My Passport SSD предлагает ёмкость до 2 Тбайт и скорость выше 1000 Мбайт/с 12 ч.
На Apple подали ещё один коллективный иск из-за проблем с дисплеем MacBook Pro 12 ч.
LG представила бюджетный смартфон K31 за $150, который устойчив к падениям 12 ч.
Смартфон-книжка Microsoft Surface Duo показал высокую производительность в Geekbench 14 ч.
iXsystems анонсировала сетевые хранилища данных серии TrueNAS Mini 14 ч.
Чаще всего россияне в этом году страховали не дорогие iPhone, а бюджетные Honor 9X и Samsung Galaxy A10 14 ч.
Южнокорейские производители нарастили производство памяти на 22 % во втором квартале 14 ч.