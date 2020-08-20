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Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности

Пользователь Twitter под псевдонимом BeingHuman1993 рассказал о незадокументированной награде за прохождение The Last of Us Part II на уровне сложности «Реализм». Будьте внимательны, текст и видео ниже содержат спойлеры.

Напомним, «реалистичный» режим наряду с несколькими другими нововведениями (включая прицеливание с помощью гироскопа) появился в The Last of Us Part II с выходом контентного обновления от 13 августа.

Официально за преодоление игры на «Реализме» (максимальной сложности) полагается соответствующий трофей. Как выяснил BeingHuman1993, пользователей также ждёт и более сентиментальная награда.

В самом начале The Last of Us Part II протагонист первой части Джоэл решает сыграть для Элли песню Future Days американской рок-группы Pearl Jam, но останавливается после небольшого отрывка.

Впоследствии композицию можно услышать в игре ещё несколько раз. Как показал BeingHuman1993, полная версия Future Days в исполнении Джоэла ждёт покорителей «Реализма» в титрах The Last of Us Part II.

Ранее режиссёр проекта Нил Дракманн (Neil Druckmann) объяснил, откуда персонажи The Last of Us Part II узнали о Future Days, если в реальном мире альбом с этой песней вышел через месяц после начала внутриигровой эпидемии кордицепс.

Премьера The Last of Us Part II состоялась в июне текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. В отличие от первой части, сиквел, судя по всему, не получит сюжетное дополнение.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: the last of us part ii, naughty dog, sony interactive entertainment
the last of us part ii, naughty dog, sony interactive entertainment
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Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
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