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Для Total War: Warhammer 2 вышел мод, который позволяет управлять любой из игровых фракций

Пользователь под псевдонимом Juggernaut999 выпустил для стратегии Total War: Warhammer 2 полезный мод под названием Mega Faction Unlocker. Он разблокирует все реализованные в игре фракции. После установки проекта пользователь волен выбрать любую из них, даже ту, которая задумывалась исключительно в качестве противника под управлением искусственного интеллекта.

Mega Faction Unlocker — далеко не первая модификация, которая делает все народы в Total War: Warhammer 2 доступными игроку. Однако в своём творении Juggernaut999 реализовал для каждой фракции набор целей. Благодаря этому при управлении любой из них игрок сможет достичь победы в кампаниях «Империя смертных» и «Вихрь бури». Более того, Mega Faction Unlocker позволяет возглавить изгоев — народ кочевников, у которого изначально нет своих поселений. Его члены передвигаются по карте в поисках места, где удастся осесть, и выживают во многом благодаря налётам.

Скачать модификацию можно по этой ссылке в Steam Workshop. Автор отметил, что его проект вносит минимальные изменения в файлы Total War: Warhammer 2 и совместим почти со всеми фанатскими творениями.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Моды, патчи, дополнения,
Теги: total war: warhammer 2, creative assembly, sega, моды
total war: warhammer 2, creative assembly, sega, моды
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