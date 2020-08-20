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«Калашников» придумал умное ружьё с Bluetooth и подключением к смартфону. Его покажут в конце августа

Концерн «Калашников», входящий в государственную корпорацию Ростех, продемонстрирует на предстоящем форуме «Армия-2020» первое в России смарт-ружьё.

Уникальная отечественная разработка получила название MP-155 Ultima. Ружьё выполнено в футуристическом дизайне с коллиматорным прицелом.

Особенностью новинки является возможность синхронизации со смартфоном. Ружьё оборудовано контроллером беспроводной связи Bluetooth и дисплеем, через который можно получить доступ к различным настройкам, компасу, камере и пр.

Известно, что в основу MP-155 Ultima положено гладкоствольное самозарядное ружьё МР-155, которое выпускается с 2011 года. Оно оснащено надёжной газоотводной автоматикой, обеспечивающей быструю и уверенную перезарядку на любых заводских патронах.

Другие подробности об «умном» ружье пока не раскрываются. Вместе с тем генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов уже продемонстрировал разработку в действии на своей странице в Instagram.

Добавим, что форум «Армия-2020», ключевое выставочное событие года в интересах обеспечения обороны и безопасности России, пройдёт с 23 по 29 августа. 

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Рубрики: Новости Hardware, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек,
Теги: калашников, оружие, сделано в россии, армия
калашников, оружие, сделано в россии, армия
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