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Киборги где-то рядом: учёные научились вживлять электронику в мозг без риска отторжения

Мало-помалу киберпанк проникает со страниц фантастических произведений в повседневную жизнь. Это и вживление RFID-меток под кожу, и виртуальная реальность, и кибернетические протезы, и даже мозговые имплантаты. Последние вызывают особый интерес, поскольку обещают поднять на невообразимую высоту уникальную особенность человека ― мышление. До настоящих прорывов далеко, но тропинка протаптывается.

Мы уже не раз сообщали, что существует проблема с вживлением в мозговую ткань зондов неорганического происхождения: из золота, иридия, стали или кремния. В месте соединения зондов с живой тканью (мозг или мышцы) со временем возникают рубцы, которые препятствуют передаче нервных импульсов от нейронов к зондам и обратно. Это снижает чувствительность и банально ведёт к росту потребления энергии связанной с зондами электроникой, часто тоже вживлённой.

Обойти это препятствие могут помочь полимерные покрытия неорганических зондов, например, популярный у исследователей токопроводящий полимер PEDOT (3,4-этилендиокситиофен). Из него даже начали изготавливать опытные эластичные мозговые имплантаты с помощью 3D-печати. А свежее исследование учёных из Делавэрского университета показывает, что полимерные покрытия мозговых зондов можно использовать также для доставки в заданные участки мозга гормонов и фармацевтических веществ. Например, учёные проводят опыты по доставке в мозг так называемого «гормона радости» ― дофамина. Предполагается, что это поможет эффективно бороться с разного рода психическими расстройствами.

Полимерные покрытия из PEDOT или похожих материалов надёжно присоединяют к себе белки и другие биологические и химические вещества. Попутно они на два–три порядка снижают общее сопротивление перехода мозг-зонд. В конечном итоге исследователи рассчитывают, что исследования в области создания надёжных и безопасных мозговых зондов приведут к появлению машинно-человеческих интерфейсов, которые изменят жизнь до неузнаваемости.

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Рубрики: Новости Hardware, нанотехнологии, сенсоры и сенсорные системы, на острие науки, носимая электроника,
Теги: имплантанты, мозг, человеко-машинное взаимодействие, учёные
имплантанты, мозг, человеко-машинное взаимодействие, учёные
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