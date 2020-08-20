Сбой Gmail и Google Drive привёл к ошибкам по всему миру

За последние часы многие столкнулись с проблемой невозможности отправки писем через Gmail. Примерно с 7 часов утра по московскому времени пользователи стали жаловаться на проблемы с подключением к ряду сервисов G Suite, но особенно — к электронной почте Gmail.

Страница статуса приложений Google недавно обновилась: компания подтвердила получение отчётов о проблемах с Gmail и Google Drive, а беглый взгляд на Twitter или DownDetector показывает тысячи сообщений об ошибках за последнее время.

Многие говорят, что электронные письма отправляются, но попытка прикрепить файл показывает крайне медленный процесс загрузки, который, даже если завершается, приводит к сообщению об ошибке: служба предлагает проверить соединение. Кстати, похоже, проблемы наблюдаются и у корпоративного мессенджера Slack.

В 9:07 по Москве Google сообщила, что продолжает изучать проблему. Компания также подтвердила, что проблемы наблюдаются и с другими приложениями: Google Meet, Google Voice и Google Docs. Есть сообщения, в которых говорится о проблемах с загрузкой видео на YouTube.