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Сбой Gmail и Google Drive привёл к ошибкам по всему миру

За последние часы многие столкнулись с проблемой невозможности отправки писем через Gmail. Примерно с 7 часов утра по московскому времени пользователи стали жаловаться на проблемы с подключением к ряду сервисов G Suite, но особенно — к электронной почте Gmail.

Fabian Sommer / Getty Images

Fabian Sommer / Getty Images

Страница статуса приложений Google недавно обновилась: компания подтвердила получение отчётов о проблемах с Gmail и Google Drive, а беглый взгляд на Twitter или DownDetector показывает тысячи сообщений об ошибках за последнее время.

Многие говорят, что электронные письма отправляются, но попытка прикрепить файл показывает крайне медленный процесс загрузки, который, даже если завершается, приводит к сообщению об ошибке: служба предлагает проверить соединение. Кстати, похоже, проблемы наблюдаются и у корпоративного мессенджера Slack.

В 9:07 по Москве Google сообщила, что продолжает изучать проблему. Компания также подтвердила, что проблемы наблюдаются и с другими приложениями: Google Meet, Google Voice и Google Docs. Есть сообщения, в которых говорится о проблемах с загрузкой видео на YouTube.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: gmail, google drive, google meet, google voice, google docs, youtube
gmail, google drive, google meet, google voice, google docs, youtube
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