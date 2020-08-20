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Испытания робомобилей без водителя в России отложены до 2021 года

Тестирование в России самоуправляемых автомобилей без испытателя в салоне откладывается. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на информацию, содержащуюся в скорректированном плане вывода робомобилей на дороги общего пользования.

Фотографии Яндекса

Фотографии Яндекса

Весной нынешнего года, напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить тестирование самоуправляемых транспортных средств без страхующего водителя в салоне. Предполагалось, что такие испытания начнутся предстоящей осенью, однако теперь сроки реализации проекта сдвинулись.

Как стало известно, тестирование робомобилей в полностью автономном режиме без подстраховки инженера-испытателя начнутся в первом или втором квартале следующего года. Новый график сформирован четырьмя профильными министерствами — Минтрансом, Минпромторгом, МВД и Минэкономразвития. Документ в ближайшее время будет внесён в правительство.

Отметим, что самоуправляемые автомобили проектируются в России несколькими научными коллективами и компаниями, в число которых входят «КАМАЗ» и «Яндекс». Но, как сообщается, в настоящее время только «Яндекс» полностью готов к автономным испытаниям робомобилей на дорогах общего пользования.

Эксперты говорят, что тестирование беспилотников без инженера в салоне — ключевой этап в процессе их внедрения. Полностью автономные поездки будут разрешены на территории отдельных российских регионов. 

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: яндекс, робомобиль, автопилот, автономные машины, россия
яндекс, робомобиль, автопилот, автономные машины, россия
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