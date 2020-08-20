3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Самый тонкий смартфон 2020 года: грядущи...
Новости Hardware

Самый тонкий смартфон 2020 года: грядущий OPPO F17 Pro выполнен в корпусе толщиной менее 7,5 мм

Семейство смартфонов OPPO F-Series в скором времени пополнится новой моделью, тизер-изображение которой китайский разработчик сегодня опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

Речь идёт об аппарате OPPO F17 Pro. Тизер сообщает, что новинка будет заключена в корпус толщиной всего 7,48 мм, а вес устройства составит 164 г. Видно, что в левой боковой части корпуса расположатся слот для SIM-карты и кнопки регулировки уровня громкости.

Технические характеристики смартфона пока держатся в тайне. Судя по изображению, основная камера будет выполнена в виде блока квадратной формы с элементами, организованными по схеме 2 × 2. Таким образом, устройство может получить камеру с тремя датчиками и вспышкой или четырьмя сенсорами и отдельно стоящей вспышкой.

Bloomberg

Bloomberg

В модельном ряду OPPO новинка расположится над аппаратом F15, дебютировавшим в начале текущего года. Это устройство располагает 6,4-дюймовым (2400 × 1080 пикселей) дисплеем Full HD+ AMOLED, процессором MediaTek Helio P70, 8 Гбайт оперативной памяти, четверной камерой с 48-мегапиксельным основным блоком, фронтальной 16-мегапиксельной камерой и накопителем на 128 Гбайт. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OPPO готовит доступный смартфон на новом 5G-процессоре MediaTek Dimensity 800U
OPPO представила камеру-перископ следующего поколения: 85–135-мм объектив, изменяемая апертура и 32-Мп сенсор
Долгоиграющие наушники-вкладыши OPPO Enco W11 вышли в России по цене 3990 рублей
Tele2 запустил 5G для российских пользователей в роуминге
Samsung назвала смартфоны, которые теперь будут получать обновления Android три года: в списке не только флагманы
Первые 100 тыс. дешёвых флагманов Redmi K30 Ultra были распроданы всего за 1 минуту
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, смартфон
oppo, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 327
Наступает сезон дешёвых SSD: у производителей флеш-памяти переполнились склады 129
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 105
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU 100

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»
Китайцы открыли в Южной Корее сезон охоты на инженеров по производству чипов
Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+
NVIDIA приступила к сертификации составляющих GeForce RTX 3090 и RTX 3080 — анонс видеокарт близок
В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя 9 ч.
Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS 9 ч.
Overwatch, Wreckfest и F1 2020 стали временно бесплатными на Xbox One 10 ч.
Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight 10 ч.
«Партнёрство обеспечило нам свободу»: ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом EGS, а Hitman 2016 года раздадут бесплатно 10 ч.
Google добавила в свои карты функцию мониторинга лесных пожаров 12 ч.
Google Duo научился переводить речь собеседника в субтитры во время голосовых и видеозвонков 13 ч.
Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа 13 ч.
Триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X наряду с ПК 14 ч.
На природе с собачками: приключение The Red Lantern поступит в продажу осенью 14 ч.
Видеокартам NVIDIA семейства Ampere придётся уделять особое внимание охлаждению памяти GDDR6X 3 мин.
Новая статья: Обзор фотокамеры Nikon D780: зеркалка и беззеркалка в одном флаконе 7 ч.
Крошечный настольный компьютер GMK NucBox 4K предлагает четыре ядра в корпусе 6 × 6 см 10 ч.
TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов 11 ч.
Портативный накопитель WD My Passport SSD предлагает ёмкость до 2 Тбайт и скорость выше 1000 Мбайт/с 12 ч.
На Apple подали ещё один коллективный иск из-за проблем с дисплеем MacBook Pro 12 ч.
LG представила бюджетный смартфон K31 за $150, который устойчив к падениям 12 ч.
Смартфон-книжка Microsoft Surface Duo показал высокую производительность в Geekbench 14 ч.
iXsystems анонсировала сетевые хранилища данных серии TrueNAS Mini 14 ч.
Чаще всего россияне в этом году страховали не дорогие iPhone, а бюджетные Honor 9X и Samsung Galaxy A10 14 ч.