Самый тонкий смартфон 2020 года: грядущий OPPO F17 Pro выполнен в корпусе толщиной менее 7,5 мм

Семейство смартфонов OPPO F-Series в скором времени пополнится новой моделью, тизер-изображение которой китайский разработчик сегодня опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

Речь идёт об аппарате OPPO F17 Pro. Тизер сообщает, что новинка будет заключена в корпус толщиной всего 7,48 мм, а вес устройства составит 164 г. Видно, что в левой боковой части корпуса расположатся слот для SIM-карты и кнопки регулировки уровня громкости.

Технические характеристики смартфона пока держатся в тайне. Судя по изображению, основная камера будет выполнена в виде блока квадратной формы с элементами, организованными по схеме 2 × 2. Таким образом, устройство может получить камеру с тремя датчиками и вспышкой или четырьмя сенсорами и отдельно стоящей вспышкой.

В модельном ряду OPPO новинка расположится над аппаратом F15, дебютировавшим в начале текущего года. Это устройство располагает 6,4-дюймовым (2400 × 1080 пикселей) дисплеем Full HD+ AMOLED, процессором MediaTek Helio P70, 8 Гбайт оперативной памяти, четверной камерой с 48-мегапиксельным основным блоком, фронтальной 16-мегапиксельной камерой и накопителем на 128 Гбайт.