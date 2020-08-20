Потраченное на загрузку Steam-версии Microsoft Flight Simulator время не повлияет на возможность вернуть за игру деньги

Вице-президент Valve по маркетингу Даг Ломбарди (Doug Lombardi) по запросу PC Gamer прокомментировал ситуацию вокруг Microsoft Flight Simulator и возможности возврата средств за игру в Steam.

Напомним, для запуска Microsoft Flight Simulator в сервисе Valve необходимо сначала скачать установщик (530 Мбайт), а через него загрузить непосредственно уже сам симулятор (127 Гбайт).

При этом потраченные на скачивание игры часы идут в счёт проведённого в Microsoft Flight Simulator времени, тогда как возврат средств за товар в Steam возможен лишь в том случае, если продуктом пользовались менее 120 минут.

Покупатели испугались, что не смогут при необходимости вернуть за Microsoft Flight Simulator деньги, потому как уже «провели в игре» больше двух часов. Ломбарди же успокоил потребителей — ситуация далеко не такая критическая.

«Время, которое понадобится вашему компьютеру для скачивания дополнительного контента, не учитывается политикой возврата средств в Steam», — заверил сообщество Ломбарди.

Вице-президент Valve по маркетингу также обмолвился, что студия совместно с Microsoft работает над «улучшением процесса загрузки» игры, но не стал вдаваться в подробности относительно потенциальных исправлений системы.

Microsoft Flight Simulator вышла 18 августа на PC (Steam, Windows 10), а до Xbox One доберётся в будущем. Критики встретили симулятор с восторгом, однако пользовательский рейтинг проекта в Steam по результатам 4,8 тыс. отзывов составляет лишь 63 %.