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Торговая война: Тайвань скоро запретит ключевые потоковые видеослужбы Китая

Тайвань планирует заблокировать сервисы потокового видео от китайских технологических гигантов Baidu и Tencent. Хотя эти услуги, как сообщается, уже формально незаконны в самоуправляющейся островной республике, службы iQiyi и WeTV в настоящее время работают в рамках правовой лазейки, которая позволяет им сотрудничать с местными компаниями.

Sam Byford / The Verge

Sam Byford / The Verge

Министерство экономики Тайваня заявило, что с 3 сентября лазейка будет закрыта, и тайваньские компании не смогут предоставлять эти услуги. Этот шаг показывает, что китайские технологические компании сталкиваются с возрастающими трудностями при выходе на другие рынки из-за давления США и их союзников. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп (Donald Trump) выступил за запрет Tencent WeChat и ByteDance TikTok в США, в то время как Индия заблокировала ещё десятки китайских приложений в этом году.

Китай считает Тайвань собственной территорией, и при этом островное государство не имеет официальных дипломатических отношений с большей частью стран мира. Сложный политический статус этой земли возник в результате гражданской войны в Китае, которая в конечном итоге привела к тому, что Коммунистическая партия основала Китайскую Народную Республику на материке в 1949 году, а националистам пришлось отступить на остров. Сегодня Тайвань управляется как демократическая страна и имеет население около 24 миллионов человек.

Государство отличается развитой экономикой и выступает потенциально значимым рынком для китайских компаний, хотя эффект запрета на услуги Baidu и Tencent вряд ли будет слишком серьёзным. Аналитик ICBC Мартин Бао (Martin Bao) сообщил ресурсу Nikkei, что этот шаг правительства Тайваня имеет скорее символическое значение.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: кнр, тайвань, торговая война, китай, потоковое видео, потоковый сервис
кнр, тайвань, торговая война, китай, потоковое видео, потоковый сервис
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