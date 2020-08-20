Xiaomi будет активнее развивать направление «умных» устройств Интернета вещей (IoT)

Китайская компания Xiaomi, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, намерена расширить исследования и разработки в сегменте AIoT. Об этом, как сообщает ресурс DigiTimes, заявил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).

AIoT — это некое сочетание средств искусственного интеллекта (AI) и Интернета вещей (IoT). Иными словами, речь идёт о создании «умной» техники с возможностью обмена данными через Сеть.

В текущем году Xiaomi планирует потратить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около $1,5 млрд. Значительная часть этих средств пойдёт на развитие направления AIoT.

В частности, как сообщается, Xiaomi готовит новые устройства для смарт-жилища, бытовую технику с веб-подключением, телевизоры нового поколения и пр. Разумеется, большое внимание будет уделено смартфонам: на текущее полугодие намечен выпуск доступных аппаратов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

От развития бизнеса Xiaomi выиграют партнёры компании — разработчик мобильных процессоров MediaTek, поставщик дисплеев AU Optronics (AUO), производитель линз Newmax Technology, а также сборщики Foxconn и Inventec.