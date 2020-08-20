3DNewsНовости SoftwarePlayStationВ подробностях представлен ролевой боеви...
Новости Software

В подробностях представлен ролевой боевик Black Myth: Wu Kong по мотивам китайского романа «Путешествие на Запад»

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, представила ролевой боевик Black Myth: Wu Kong. Это однопользовательское приключение создаётся по мотивам китайского классического романа «Путешествие на Запад» и выйдет на всех основных консолях и ПК (рассматриваются и облачные платформы).

В разделе часто задаваемых вопросов на официальном сайте Game Science дала ряд разъяснений о своём детище. В частности, разработчики пообещали фактурную и убедительную историю, множество навыков (пока их заявлено 72) и видов оружия, а также поддержку совместного прохождения.

Не уточняется, когда выйдет игра. Авторы обещают, что вряд ли работа займёт 500 лет, но запуск состоится, когда качество будет удовлетворять студию. 500 лет — отсылка к «Путешествию на Запад», в котором царь обезьян Сунь Укун был заточён богами на 500 лет под Горой пяти стихий. В будущем команда не исключает и другие проекты во вселенной Black Myth, хотя говорить об этом пока слишком рано.

Game Science в настоящее время продолжает нанимать сотрудников для работы над игрой. Black Myth: Wu Kong будет продаваться по фиксированной цене, но после запуска возможен выход дополнений или поддержки внутриигровых покупок (последнее будет касаться исключительно косметики).

Желающие могут оценить текущее состояние предварительной альфа-версии по представленным видеороликам. Первый посвящён графике, игровому процессу, боевой механике и другим аспектам проекта. А второй — пейзажам и вниманию разработчиков к деталям. Пока создаётся впечатление, что озвучка Black Myth: Wu Kong будет китайской, а западные игроки могут рассчитывать лишь на субтитры (в первом видео они английские).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Запрет Трампом Tencent может аукнуться игровой индустрии — Fortnite, League of Legends и другим играм
Закалённый в боях кролик-киборг в дизельпанковом платформере F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch для PS4
Видео: китайская MMO Justice получила новую версию с поддержкой RTX и DLSS 2.0
Проблемы с балансом: в CoD: Warzone нашли оружие, которое при должной модернизации убивает с одного выстрела
Хакеры к взлёту готовы: Microsoft Flight Simulator взломали в день релиза
Внезапная западня: Microsoft Flight Simulator ругают за непродуманную установку в Steam
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: black myth: wu kong, game science, ролевой экшен, art of war, китай
black myth: wu kong, game science, ролевой экшен, art of war, китай
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 327
Наступает сезон дешёвых SSD: у производителей флеш-памяти переполнились склады 129
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 105
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU 100

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»
Китайцы открыли в Южной Корее сезон охоты на инженеров по производству чипов
Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+
NVIDIA приступила к сертификации составляющих GeForce RTX 3090 и RTX 3080 — анонс видеокарт близок
В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя 9 ч.
Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS 9 ч.
Overwatch, Wreckfest и F1 2020 стали временно бесплатными на Xbox One 10 ч.
Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight 10 ч.
«Партнёрство обеспечило нам свободу»: ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом EGS, а Hitman 2016 года раздадут бесплатно 10 ч.
Google добавила в свои карты функцию мониторинга лесных пожаров 12 ч.
Google Duo научился переводить речь собеседника в субтитры во время голосовых и видеозвонков 13 ч.
Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа 13 ч.
Триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X наряду с ПК 14 ч.
На природе с собачками: приключение The Red Lantern поступит в продажу осенью 14 ч.
Видеокартам NVIDIA семейства Ampere придётся уделять особое внимание охлаждению памяти GDDR6X 3 мин.
Новая статья: Обзор фотокамеры Nikon D780: зеркалка и беззеркалка в одном флаконе 7 ч.
Крошечный настольный компьютер GMK NucBox 4K предлагает четыре ядра в корпусе 6 × 6 см 10 ч.
TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов 11 ч.
Портативный накопитель WD My Passport SSD предлагает ёмкость до 2 Тбайт и скорость выше 1000 Мбайт/с 12 ч.
На Apple подали ещё один коллективный иск из-за проблем с дисплеем MacBook Pro 12 ч.
LG представила бюджетный смартфон K31 за $150, который устойчив к падениям 12 ч.
Смартфон-книжка Microsoft Surface Duo показал высокую производительность в Geekbench 14 ч.
iXsystems анонсировала сетевые хранилища данных серии TrueNAS Mini 14 ч.
Чаще всего россияне в этом году страховали не дорогие iPhone, а бюджетные Honor 9X и Samsung Galaxy A10 14 ч.