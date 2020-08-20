В подробностях представлен ролевой боевик Black Myth: Wu Kong по мотивам китайского романа «Путешествие на Запад»

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, представила ролевой боевик Black Myth: Wu Kong. Это однопользовательское приключение создаётся по мотивам китайского классического романа «Путешествие на Запад» и выйдет на всех основных консолях и ПК (рассматриваются и облачные платформы).

В разделе часто задаваемых вопросов на официальном сайте Game Science дала ряд разъяснений о своём детище. В частности, разработчики пообещали фактурную и убедительную историю, множество навыков (пока их заявлено 72) и видов оружия, а также поддержку совместного прохождения.

Не уточняется, когда выйдет игра. Авторы обещают, что вряд ли работа займёт 500 лет, но запуск состоится, когда качество будет удовлетворять студию. 500 лет — отсылка к «Путешествию на Запад», в котором царь обезьян Сунь Укун был заточён богами на 500 лет под Горой пяти стихий. В будущем команда не исключает и другие проекты во вселенной Black Myth, хотя говорить об этом пока слишком рано.

Game Science в настоящее время продолжает нанимать сотрудников для работы над игрой. Black Myth: Wu Kong будет продаваться по фиксированной цене, но после запуска возможен выход дополнений или поддержки внутриигровых покупок (последнее будет касаться исключительно косметики).

Желающие могут оценить текущее состояние предварительной альфа-версии по представленным видеороликам. Первый посвящён графике, игровому процессу, боевой механике и другим аспектам проекта. А второй — пейзажам и вниманию разработчиков к деталям. Пока создаётся впечатление, что озвучка Black Myth: Wu Kong будет китайской, а западные игроки могут рассчитывать лишь на субтитры (в первом видео они английские).