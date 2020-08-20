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Середнячок OPPO A53 стал первым в мире смартфоном с процессором Snapdragon 460

Китайская компания OPPO, как и предполагалось, анонсировала смартфон A53 среднего уровня, предлагающийся в двух вариантах цветового исполнения — Electric Black (чёрный) и Fancy Blue (синий).

Новинка стала первым в мире смартфоном на процессоре Snapdragon 460, который компания Qualcomm официально представила ещё в начале года. Чип объединяет восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический узел Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE с поддержкой сетей четвёртого поколения.

Смартфон получил 6,5-дюймовый экран формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек и частотой обновления 90 Гц. В левом верхнем углу панели имеется отверстие под фронтальную камеру с 16-мегапиксельным сенсором.

Сзади расположились дактилоскопический сканер и тройная камера с 16-мегапиксельным основным датчиком и парой 2-мегапиксельных сенсоров. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки через порт USB Type-C.

В арсенале новинки — 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, слот для карты microSD и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Приобрести модель OPPO A53 можно будет по ориентировочной цене $170. На аппарат установлена операционная система ColorOS 7.2 на основе Android 10. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, смартфон
oppo, смартфон
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