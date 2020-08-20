Nintendo выпустила хвалебный трейлер эпилога Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Одной из основных особенностей Xenoblade Chronicles: Definitive Edition стал добавленный в игру эпилог Future Connected. В Nintendo посчитали, что новая сюжетная глава заслуживает собственного хвалебного трейлера.

Как таковых оценок Future Connected в 45-секундном ролике нет — рецензенты выносили вердикт переизданию Xenoblade Chronicles целиком, — но присутствует несколько восторженных цитат журналистов.

Сотрудник We Got This Covered, например, назвал эпилог «настоящей находкой для ветеранов франшизы», а журналист Comic Book — «действительно новым опытом для каждого».

Автор 3DNews Иван Бышонков в своё время был куда более критичен. По его мнению, Future Connected «самым наглым образом пытается увеличить скромный хронометраж своей кампании, гоняя туда-сюда-обратно просто ради диалогов».

Напомним, Future Connected рассказывает о приключениях главного героя Шулка и принцессы Мелии на левом плече застывшего титана Биониса спустя год после финальной битвы из основной игры.

Сам ремастер Xenoblade Chronicles западные критики оценили на 89 баллов из 100, что оказалось немногим хуже результата оригинальной версии игры для Nintendo Wii (92 балла).

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition вышла 29 мая текущего года эксклюзивно на Nintendo Switch. С момента релиза ремастер успел разойтись по миру в количестве более 1,32 млн экземпляров.