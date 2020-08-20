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Honor готовит свой самый доступный смартфон с поддержкой 5G

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, вскоре анонсирует свой самый недорогой смартфон для сетей 5G. Аппарат рассекречен Китайским центром сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Reuters

Reuters

Новинка фигурирует под кодовым обозначением NZA-AN00/NZA-TN00. Основой устройства служит восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Модель чипа не уточняется, но известно, что входящий в его состав 5G-модем обеспечивает поддержку сетей с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.

Смартфон наделён 6,6-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. Размеры составляют 165,2 × 76 × 9,2 мм, вес — 188 г. Аккумулятор имеет ёмкость 4900 мА·ч.

Спереди установлена 8-мегапиксельная камера. Тройная тыльная камера объединяет датчики с 13, 5 и 2 млн пикселей. Упомянуты боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездо для наушников и слот microSD.

Покупателям будут доступны модификации с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, оснащённые флеш-накопителем ёмкостью соответственно 64 и 128 Гбайт. Операционная система — Android 10. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: huawei, honor, смартфон, 5g
huawei, honor, смартфон, 5g
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