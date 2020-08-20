Инженеров TSMC работать с EUV научит сам производитель литографического оборудования ASML

Крупные заказчики могут рассчитывать на особые условия обслуживания. В отношениях между ASML и TSMC это проявилось в виде нового учебного центра, который поставщик литографического оборудования построил на юге Тайваня специально для подготовки местных кадров, работающих с EUV-сканерами голландского производства.

Как сообщает Nikkei Asian Review, строительство учебного центра для специалистов TSMC обошлось компании ASML в $16 млн. На церемонии открытия центра вице-президент ASML по глобальным операциям Марк Тин (Mark Ting) пообещал, что европейский производитель оборудования продолжит инвестировать в экономику Тайваня. Штат местных разработчиков за три года увеличится в два раза до 500 человек. Нанимать дополнительных сотрудников для исследовательского центра ASML начнёт в следующем году.

На Тайване сейчас установлено больше всего литографических сканеров ASML для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV). По неофициальным данным, из 35 запланированных к поставке на этот год EUV-сканеров двадцать достанутся именно TSMC, которая свои передовые предприятия концентрирует на Тайване.

Учебный центр по подготовке специалистов к работе с EUV у ASML имеется и в Южной Корее, где он обслуживает потребности Samsung, но только подразделение на Тайване впервые сможет предложить обучаемым демонстрацию реального образца EUV-сканера. Стоимость одного сканера с сопутствующим оборудованием достигает $120 млн, но крупные клиенты вроде тех же TSMC и Samsung могут претендовать на скидки.

Как поясняет первоисточник, тайваньские власти пытаются убедить прочих поставщиков литографического оборудования и материалов для изготовления полупроводниковых компонентов увеличить локализацию продукции на острове Тайвань. С одной стороны, это позволило бы снизить риски обрыва логистических цепочек, как произошло в случае с пандемией. С другой стороны, концентрация производства TSMC на небольшом острове, подверженном природным катаклизмам, беспокоит некоторых клиентов. И США, и Китай ратуют за то, чтобы TSMC расширяла присутствие своих предприятий на территории соответствующих стран. К подобным призывам недавно присоединилась и Япония.