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NVIDIA приступила к сертификации составляющих GeForce RTX 3090 и RTX 3080 — анонс видеокарт близок

Похоже, что NVIDIA завершает приготовления к запуску потребительских видеокарт GeForce RTX 3000 на микроархитектуре Ampere. По данным ресурса VideoCardz, производитель графических решений подал в Корейское национальное агентство по связи NRRA (National Radio Research Agency) заявку на регистрацию печатной платы с маркировкой PG133A. Регистрация в этом ведомстве обычно указывает на практически полную готовность продукта к выходу на рынок.

Компонент под маркировкой PG133A уже фигурировал в ранних утечках и слухах. И тогда речь шла именно о печатной плате. Правда, пока по-прежнему неизвестно, в составе какой видеокарты эта плата будет использоваться. По мнению VideoCardz, речь может идти о старших моделях графических карт NVIDIA на базе Ampere — GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.

Ранее сообщалось, что эталонные образцы (Founders Edition) новых видеокарт NVIDIA используют печатную плату неправильной формы, а также оснащены уникальной системой охлаждения с массивным радиатором и двумя вентиляторами с разных сторон.

Пока не ясно, будет ли такой дизайн использоваться во всей серии графических карт поколения Ampere или же только в старших моделях. По мнению ресурса TechPowerUp, для сохранения адекватной стоимости младших моделей NVIDIA может использовать для них более простую, переосмысленную конструкцию системы охлаждения, которая применяется в эталонных вариантах пока ещё актуальных GeForce RTX 20-й серии.

Официальные подробности узнаем совсем скоро. Анонс потребительских видеокарт NVIDIA на базе новой микроархитектуры Ampere запланирован на 1 сентября.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
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