Samsung незначительно увеличит ёмкость аккумулятора во флагманских смартфонах 2021 года

В начале 2021 года компания Samsung представит флагманские смартфоны следующего поколения — устройства семейства Galaxy S21 (или Galaxy S30), которые придут на смену нынешним аппаратам Galaxy S20 (на фото). Интернет-источники поделились новой информацией о готовящихся гаджетах.

Ожидается, что в будущую серию войдут модели Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Все они смогут работать в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Как сообщается, новинки получат более мощные по сравнению с предшественниками аккумуляторы. В частности, в Сети появились данные о батарее с шифром EB-BG996ABY, которая войдёт в состав аппарата Galaxy S21+ с кодовым обозначением SM-G996. Номинальная ёмкость этого источника питания составляет 4660 мА·ч, а типовая ёмкость, вероятно, окажется на уровне 4800 мА·ч. Для сравнения: у нынешнего смартфона Galaxy S20+ эти значения равны соответственно 4370 и 4500 мА·ч.

Таким образом, у Galaxy S21+ ёмкость аккумулятора повысится на 6–7 % по сравнению с Galaxy S20+. Вероятно, приблизительно такую же прибавку получат батареи других представителей семейства Galaxy S21.

По имеющимся данным, новые смартфоны будут оборудованы многомодульной камерой без сенсора ToF (Time of Flight), предназначенного для сбора данных о глубине сцены. Ходят слухи, что в состав аппаратов войдут разные фирменные процессоры Samsung Exynos.