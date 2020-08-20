«Просто прекрасно»: графический дизайнер представил концепт пользовательского интерфейса PS5 и восхитил зрителей

Графический дизайнер Пауло Мансо (Paulo Manso) из Бразилии выпустил на своём YouTube-канале занимательный ролик, посвящённый PlayStation 5. В нём автор продемонстрировал визуализацию собственной концепции пользовательского интерфейса для грядущей консоли Sony.

Видео начинается с официального стартового экрана PS5. Его показали зрителям в рамках июньского мероприятия The Future of Gaming. Начальное меню включает фон с бликами света и надпись «нажмите клавишу PS на своём контроллере». А дальше начинается замысел графического дизайнера. Он показал экран с выбором учётной записи и сам интерфейс. Его оформление базируется на версии для PS4, но отличается минимализмом. Плитки с установленными играми уменьшились и обрели прямоугольную форму, а иконки приложений и магазина PS Store выполнены в чёрно-серых цветах.

И пока энтузиасты представляют свои версии интерфейса, Sony продолжает молчать на этот счёт, хотя до запуска консоли остаются считанные месяцы. Возможно, интерфейс покажут на следующем мероприятии о PlayStation 5, которое, по сведениям издания Bloomberg, пройдёт в текущем месяце.

Отметим, что вариант Пауло Мансо понравился зрителям. Они оставили под роликом десятки хвалебных комментариев.

PlayStation 5 поступит в продажу до конца 2020 года.