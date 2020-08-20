Acronis выпустила новую версию решения для защиты данных True Image 2021

Компания Acronis сообщила о выводе на рынок новой версии продукта True Image 2021, предназначенного для резервного копирования и восстановления данных и обеспечивающего безопасность всей пользовательской информации вне зависимости от типа устройства — будь то компьютеры под управлением Windows, macOS или мобильные Android- и iOS-гаджеты.

Acronis True Image 2021 предоставляет необходимые инструменты для восстановления работоспособности вычислительных устройств в случае потери данных, случайного удаления важных файлов и папок или полного отказа системного диска. Программа позволяет создавать точные посекторные резервные копии дисков, копии операционной системы, приложений, пользовательских настроек и всех имеющихся данных, а также надёжно уничтожать всю конфиденциальную информацию, ставшую ненужной. Приложение поддерживает различные методы резервного копирования (полное, инкрементное, дифференциальное), позволяет хранить бекапы в защищённом облачном хранилище Acronis Cloud, включает функцию автоматического сохранения произошедших в системе и файлах изменений, средства шифрования и переноса данных с одного компьютера на другой, а также с Android на iOS и наоборот.

Особенностью обновлённого Acronis True Image 2021 являются интегрированные средства защиты от вредоносного ПО, усиленные движком поведенческого и сигнатурного анализа запускаемых файлов, а также технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей. Функции кибербезопасности обеспечивают защиту в режиме реального времени от различных типов угроз, в том числе от фишинговых сайтов, скрытого криптомайнинга и программ-шифровальщиков, блокирующих доступ к данным и требующих выплаты определённой суммы киберпреступникам для возвращения доступа к ценной информации. Кроме того, новый True Image 2021 защищает пользовательские данные и конфиденциальность информации от хакерских атак при проведении видеоконференций через Zoom, Cisco WebEx и Microsoft Teams.

Отдельное внимание разработчиками новой версии продукта было уделено расширению возможностей для решения задач резервного копирования и восстановления данных. В True Image 2021 появились следующие функции:

возобновляемая репликация резервных копий: в случае разрыва WiFi-соединения во время сохранения локальной копии в облако процесс возобновится с точки прерывания, а не начнётся заново, так что уже сохранённые данные не будут дублированы;

ускоренная валидация резервных копий: пользователь может выбрать валидацию только последней версии копии, что значительно ускоряет обычный процесс оценки эффективности копирования;

новые опции для виртуальных машин: пользователь теперь может монтировать, перемещать, переименовывать и конвертировать в формат .vhd архивы .tibx, используя их как виртуальные машины.

Acronis True Image 2021 поставляется в редакциях Standard, Essential, Advanced и Premium, разнящихся особенностями лицензирования и набором поддерживаемых функций. Приобрести программное решение и получить дополнительные сведения о продукте можно на сайте acronis.com/personal/computer-backup.

Выпуск адаптированной для российского рынка версии Acronis True Image 2021 ожидается в октябре 2020 года.