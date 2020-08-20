Защитник Windows больше нельзя отключить с помощью реестра

Похоже, что Microsoft не хочет, чтобы пользователи отключали встроенный в операционную систему Windows 10 антивирус. Дело в том, что вместе с августовским обновлением ОС разработчики отключили функцию, позволявшую полностью деактивировать «Защитник Windows» с помощью реестра.

Напомним, фирменный антивирус Microsoft под названием «Защитник Windows» поставляется вместе с операционной системой Windows 10 и представляет собой комплексное решение для защиты компьютера от вредоносных программ, вирусов-вымогателей и другого ПО, используемого злоумышленниками для кражи данных. Для многих пользователей «Защитник Windows» является идеальным решением, поскольку он не замедляет работу ОС и обновляется через «Центр обновлений Windows», что очень удобно.

Однако могут возникнуть ситуации, когда пользователю требуется отключение защиты в режиме реального времени. В отличие от Windows 8, в Windows 10 нет возможности отключения встроенного антивируса с помощью меню настроек. Опытные пользователи могут полностью деактивировать его, соответствующим образом отредактировав групповые политики или реестр. Для полного отключения антивируса в реестре необходимо создать ключ «DisableAntiSpyware» со значением «1». Соответственно, если в дальнейшем требуется активировать антивирус, то значение параметра следует поменять на «0».

Однако этот способ перестанет работать, поскольку августовское обновление KB4052623 убирает поддержку упомянутого ранее параметра, и он будет попросту игнорироваться системой. «Этот параметр больше не поддерживается и будет игнорироваться на клиентских устройствах с момента установки обновления антивируса «Защитник Windows» за август 2020 года (версия 4.18.2007.8)», — говорится в заявлении Microsoft.

Несмотря на то, что отключить встроенный антивирус с помощью реестра больше не получится, сделать это можно другими способами, например, с помощью редактора групповых политик.