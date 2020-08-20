Китай порадует Apple высоким спросом на новые iPhone, считают аналитики

Обычно заявления о грядущем расщеплении акций ведут к росту их курса, что случилось и с ценными бумагами Apple, благодаря чему капитализация компании превысила $2 трлн. Отраслевые эксперты считают, что у наблюдаемого роста курса акций Apple есть и другая причина — высокий потенциал спроса на новые смартфоны в том же Китае, например.

Эксперты Wedbush Securities уже заявляли в этом месяце, что из 950 млн смартфонов Apple, которые эксплуатируются по всему миру, примерно 350 млн напрашиваются под замену в силу своего зрелого возраста. Это открывает перед Apple отличный рыночный потенциал на ближайшие год или полтора. До 20 % покупок аппаратов серии iPhone 12 могут приходиться на Китай, как добавляют авторы прогноза.

Специалисты Gene Munster считают, что появление на рынке моделей iPhone с поддержкой сетей 5G сформирует трёхлетний цикл обновления. Коллеги из Morgan Stanley добавляют, что сейчас около 68 % используемых гражданами Китая смартфонов Apple старше двух лет, и это максимальный показатель за четыре года. В прошлом году он не превышал 60 %, а в позапрошлом — 40 %.

Возможно, не китайские пользователи смартфонов Apple захотят или смогут приобрести именно аппараты последнего поколения с поддержкой 5G, но присутствие на рынке относительно современного и не очень дорогого iPhone SE может подтолкнуть их отдать свои кровно заработанные деньги американскому гиганту. В Китае развиваются и финансовые услуги Apple, позволяющие получить рассрочку на новый смартфон или воспользоваться обменом старого с доплатой.