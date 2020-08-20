Более половины выручки на мировом рынке умных часов достаётся Apple

Компания Counterpoint Technology Market Research оценила объём мирового рынка «умных» наручных часов в первой половине текущего года: выручка поставщиков продолжила расти, несмотря на пандемию и нестабильную экономическую ситуацию в целом.

По оценкам, с января по июнь включительно в глобальном масштабе было отгружено почти 42 млн смарт-хронометров. Приблизительно такой же результат был зафиксирован годом ранее. При этом выручка от поставок «умных» часов поднялась на 20 %.

Крупнейшим игроком рынка является Apple: на долю «яблочной» компании в первом полугодии 2020 года пришлось 51,4 % от общего дохода. Иными словами, в денежном выражении Apple контролирует более половины мировой отрасли смарт-часов.

На втором месте располагается Garmin с 9,4 %, а «бронза» досталась Huawei — 8,3 %. Далее идут Samsung и Imoo с 7,2 % и 5,1 % соответственно. Таким образом, пять ведущих поставщиков сообща удерживают более 80 % отрасли в денежном выражении.

Самыми продаваемыми смарт-часами в штучном исчислении в первом полугодии стали Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 3, Huawei Watch GT2, Samsung Galaxy Watch Active 2 и Imoo Z3 4G.