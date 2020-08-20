505 Games нашла объяснение, почему бесплатное обновление Control для PS5 и Xbox Series X получат не все

Издательство 505 Games на официальном сайте научно-фантастического экшена Control от Remedy Entertainment опубликовало заявление по поводу анонсированного на прошлой неделе Ultimate Edition.

Напомним, Ultimate Edition представляет собой версию Control с двумя дополнениями и всеми вышедшими ранее обновлениями. Бесплатный апгрейд игры для консолей следующего поколения получат только владельцы этого издания.

Теперь 505 Games подтвердила, что без бесплатного обновления останутся не только покупатели базовой версии Control, но и обладатели комплекта с сезонным абонементом, который идентичен по наполнению Ultimate Edition.

«Выбранный нами способ обновления возможен только для одинаковых версий. Так как для консолей следующего поколения мы дополнительно разрабатывали лишь Control Ultimate Edition, то не сможем предложить апгрейд всем игрокам Control», — объяснили в издательстве.

В 505 Games рассматривали и другие варианты, но ничего лучше не нашли: «С какой бы стороны мы ни подходили к этому вопросу, нас ждало препятствие, которое по тем или иным причинам оставляло за бортом апгрейда как минимум одну группу игроков».

«На сегодняшний день мы не можем предложить обновление всем, и даже в случае с одной группой данный шаг несправедлив. Мы понимаем, что вы хотите услышать не это», — признали в 505 Games.

Напоследок в издательстве извинились за сложившуюся ситуацию перед сообществом и выразили надежду, что случившееся не помешает игрокам продолжить поддерживать Control.

Совсем ни с чем владельцев базовой игры для PS4 и Xbox One компания тоже не оставит: Control будет доступна на PS5 и Xbox Series X в рамках программы обратной совместимости даже тем, у кого нет Ultimate Edition.

Напомним, Control Ultimate Edition появится на виртуальных прилавках Steam уже 27 августа, до Epic Games Store, PS4 и Xbox One доберётся 10 сентября, а до PS5 и Xbox Series X — ближе к концу текущего года.

В один день с релизом Steam-версии Control состоится премьера сюжетного дополнения AWE. В отличие от The Foundation, новый аддон выйдет одновременно на PC (Steam, Epic Games Store), PS4 и Xbox One.