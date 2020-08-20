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Южнокорейские производители нарастили производство памяти на 22 % во втором квартале

По данным DigiTimes Research, во втором квартале 2020 года южнокорейские производители чипов памяти Samsung Electronics и SK Hynix отметили резкий рост спроса на свою продукцию. По отношению к отчётному периоду прошлого года обе компании увеличили во втором квартале текущего года производство чипов на 22,1 %, а по отношению к первому кварталу 2020-го — на 13,9 %.

По данным DigiTimes Research, во втором квартале 2020-го совокупный доход, полученный южнокорейскими технологическими гигантами Samsung Electronics и SK Hynix в сфере производства памяти составил около $20,8 млрд. Поскольку среди южнокорейских производителей только эти две компании выпускают микросхемы памяти, приведенная сумма равна доходу местной отрасли в целом.

Аналитики отмечают, в течение отчётного периода спрос на чипы памяти со стороны производителей смартфонов снизился на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, но сильно возрос со стороны производителей ноутбуков, а также серверного оборудования. Однако Samsung и SK Hynix осторожно относятся к капиталовложениям в производство памяти в этом году из-за неопределенности спроса, связанной с продолжающейся пандемией.

По мнению DigiTimes Research, спрос на микросхемы памяти в третьем квартале также будет высоким благодаря восстановлению спроса на смартфоны с 5G, а также появлению игровых консолей нового поколения.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, финансовые новости и аналитика,
Теги: samsung electronics, sk hynix, микросхемы, память, анализ рынка, аналитика
samsung electronics, sk hynix, микросхемы, память, анализ рынка, аналитика
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