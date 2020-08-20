Чаще всего россияне в этом году страховали не дорогие iPhone, а бюджетные Honor 9X и Samsung Galaxy A10

Страховая компания «Сбербанк страхование» рассказала, смартфоны каких брендов чаще всего страховали россияне в 2020 году. Кроме того, она назвала наиболее частые причины поломок мобильных телефонов.

Можно было ожидать, что самыми страхуемыми смартфонами на российском рынке окажутся дорогие iPhone последних поколений, чья стоимость в старших модификациях переваливает за 100 000 рублей. Но первое место в рейтинге неожиданно досталось аппаратам Honor — на них приходится 35 % всех оформленных полисов. Причём чаще всего (в 6,7 % случаев) страховку оформляли на недорогой Honor 9X, чья средняя стоимость, по данным «Яндекс.Маркета», составляет 15 000 рублей.

Вторым самым «застрахованным» брендом стал Samsung — доля его устройств в портфеле по страхованию мобильных телефонов «Сбербанк страхования» равна 22 %. Больше всего своим аппаратом дорожат владельцы бюджетного Galaxy A10 — на эту модель полис купили в 6,6 % случаев.

«Бронза» досталась Xiaomi: на бренд пришлось 21 % фактов страхования. Самая популярная модель Xiaomi — Redmi Note 8T (6 %). Что касается Apple, то ей удалось взобраться только на пятое место с результатом 2,8 %. Даже доля Huawei оказалась почти в три раза больше — 8 %. А ведь ещё в 2019 году iPhone были в числе лидеров по числу оформленных страховок.

Ниже Apple в рейтинге стоят Jinga (2,2 %), Inoi (2,2 %), ZTE (2 %), ASUS (0,2 %) и Nokia (0,1 %).

Чаще всего (17 %) страховую защиту для смартфона приобретают при покупке модели по цене от 12 000 до 13 999 рублей. На втором месте — устройства в ценовом сегменте от 9000 до 11 999 рублей (14,6 % договоров). Замыкают тройку лидеров аппараты стоимостью 14 000–16 999 рублей (13,4 %).

Также в «Сбербанк страховании» рассказали, что чаще становится причиной наступления страхового случая. Лидируют падения — 33 %. Почти 25 % — кражи. На различные механические повреждения (например, падение на смартфон какого-то тяжёлого предмета) приходится 22 % страховых случаев. Каждый десятый аппарат пострадал из-за пролитого на него напитка — в основном чая или кофе.