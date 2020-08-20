Смартфон-книжка Microsoft Surface Duo показал высокую производительность в Geekbench

Приближается запуск Android-смартфона Microsoft Surface Duo с двумя экранами, намеченный на 10 сентября, поэтому не удивительно, что об этом устройстве становится известно больше подробностей. На этот раз аппарат был протестирован в бенчмарке Geekbench, где показал достаточно хорошие результаты.

Surface Duo отличается от большинства смартфонов наличием двух экранов. Его аппаратная «начинка» соответствует флагманским Android-смартфонам прошлого года. В основе лежит чип Qualcomm Snapdragon 855, который продолжает оставаться актуальным решением, способным обеспечить высокий уровень производительности.

Что касается самого теста, то в одноядерном режиме Surface Duo набрал 762 балла, а в многоядерном режиме значение увеличилось до 2867 баллов. Данный тест Surface Duo стал первым, результаты которого были замечены в сети Интернет. Упомянутые результаты были получены при тестировании смартфона с процессором Snapdragon 855 с базовой рабочей частотой 1,78 ГГц, а также 6 Гбайт оперативной памяти.

Стоит отметить, что результат Surface Duo лучше показателей смартфонов с гибким дисплеем. Например, аппарат Samsung Galaxy Fold первого поколения, оснащённый тем же процессором Snapdragon 855 и 12 Гбайт оперативной памяти, набрал при тестировании в многоядерном режиме 2663 балла. Также Surface Duo значительно обошёл Galaxy Z Flip и Motorola razr, результат которых в многоядерном режиме оказался немногим выше 1500 баллов. В это же время, аппарат Microsoft не сумел приблизиться к результату iPhone 11, который набирает в многоядерном режиме больше 3500 баллов.