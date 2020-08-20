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Пандемия превратила онлайн-продажи в самый динамично растущий сегмент торговли

Новое исследование O2 Business и Retail Economics показало, что пандемия коронавируса существенно ускорила темпы распространения онлайн-торговли. Согласно последнему опросу, 44 процента людей считают, что COVID-19 окажет постоянное влияние на то, как они будут делать покупки в будущем.

neowin.net

neowin.net

Дальнейшие опросы показали, что 47 процентов респондентов определённо будут совершать больше покупок в Интернете, а треть признала, что покупала как предметы первой необходимости, так и второстепенные товары в интернет-магазинах во время карантина. Генеральный директор Retail Economics Ричард Лим (Richard Lim) сказал, что некоторые из приобретённых за время карантина форм поведения станут постоянными, а цифровые технологии будут отыгрывать всё более важную роль.

Хотя на покупки в Интернете приходится только пятая часть продаж, почти половина клиентов уже узнаёт о брендах в первую очередь через цифровые каналы. Принимая во внимание результаты исследований, O2 Business и Retail Economics призывают розничные сети усилить своё присутствие в Интернете и предложить своим клиентам удобное обслуживание в Сети.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: интернет, торговля, интернет-торговля, коронавирус, o2
интернет, торговля, интернет-торговля, коронавирус, o2
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