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Все смартфоны на базе Android 11 получат беспроводную поддержку Android Auto

Все смартфоны, которые будут работать под управлением готовящейся к выпуску операционной системы Android 11, получат поддержку беспроводной синхронизации с автомобильной системой Android Auto.

Возможность подключаться беспроводным методом к системе Android Auto компания Google внедрила более двух лет назад. Однако данная возможность предлагалась только для смартфонов Google Pixel и устройств серии Samsung Galaxy. Владельцам гаджетов от других производителей для использования Android Auto приходится подключаться к системе автомобиля с помощью USB-кабеля. 

На своей странице поддержки Android Auto компания сообщила, что беспроводное подключение станет доступным для «любых смартфонов с Android 11.0, которые могут работать в сетях Wi-Fi с диапазоном 5 ГГц». Google также указала, что в ЕС смартфоны должны соответствовать дополнительным нормативным требованиям, чтобы владелец смартфона мог использовать Wi-Fi на частоте 5 ГГц в автомобиле.

Кроме того, поддержка беспроводного подключения сохранится для устройств производства Google или Samsung, работающих под управлением Android 10.0, а также Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ или Note 8, которые используют Android 9.0.

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Рубрики: Новости Software, Приложения для Android,
Теги: android auto, android, автомобили
android auto, android, автомобили
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