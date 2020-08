На природе с собачками: приключение The Red Lantern поступит в продажу осенью

Timberline Studio объявила о том, что лесное приключение The Red Lantern выйдет на ПК, Xbox One и Nintendo Switch осенью этого года. «Как и в случае с путешествием нашей погонщицы, этот год пошёл совсем не по плану, но мы адаптировались и работали дома, чтобы закончить The Red Lantern, — сказала соучредитель Timberline Studio Линдси Ростал (Lindsey Rostal). — Мы очень рады, что так близки к тому, чтобы наконец поделиться ей со всеми. Надеемся, что вам понравится этот выезд на природу».

The Red Lantern является сюжетным приключением с элементом управления ресурсами, в котором вам предстоит вместе с пятью ездовыми собаками выжить в диких землях и найти в тундре дорогу домой. Действие игры разворачивается в Номе, Аляска. В беду погонщица собак, озвученная Эшли Бёрч (Horizon Zero Dawn, Life is Strange), попала во время тренировки к предстоящей изнурительной гонке.

В игре могут происходить сотни различных случайных событий, например, нападение медведей, противостояние обморожению, уход за собаками или избегание гнусных белок. Проект содержит элементы роглайта и предоставляет вам выбор того, как взаимодействовать с миром: охотиться на всё, что движется, или действовать более осторожно.