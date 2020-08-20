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Триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X наряду с ПК

Компания Wired Productions и студия LKA объявили о том, что психологический триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X в дополнение к ранее анонсированной ПК-версии в 2021 году. Вместе с тем издание IGN опубликовало новый трейлер под названием «Озеро» и 14-минутную запись игрового процесса.

Martha is Dead сочетает в себе образы кошмаров с историей реальных событий и суевериями. Действие игры разворачивается в 1944 году, на фоне жестокостей Второй мировой войны. На берегу озера было найдено тело утонувшей женщины. Марта мертва, и теперь её сестра-близнец должна справиться с острой травмой потери в то время, как к ней приближается ужас войны.

Как рассказали разработчики студии LKA, Martha is Dead — это игра с психологическим подтекстом о потере и отношениях в тёмный период истории, и она посвящена ищущей правду девушке. Но у неё есть и собственные секреты, которые нужно скрывать.

Судя по всему, в 14-минутном ролике демонстрируется самое начало Martha is Dead — игрок в роли сестры-близнеца Марты находится в лесу во время густого тумана и устанавливает фотоаппарат. В нём героиня видит кого-то в озере и решает помочь человеку. Это оказывается её сестра, Марта. История продолжается некоторое время спустя, уже во время церемонии прощания с умершей. Игроку нужно зажечь свечи и совершить другие требуемые действия. Следующая часть ролика вновь переносит нас на некоторое время вперёд — на этот раз девушке нужно по открытой местности добраться до рудника в лесу.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Xbox,
Теги: martha is dead, wired productions, lka, приключение
martha is dead, wired productions, lka, приключение
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