LG представила бюджетный смартфон K31 за $150, который устойчив к падениям

LG Mobile анонсировала новый бюджетный смартфон K31. Устройство получило 5,7-дюймовый HD+-дисплей, прикрытый аллюмосиликатным устойчивым к царапинам стеклом Panda King Glass. Смартфон основан на популярном бюджетном чипсете MediaTek Helio P22.

Устройство обладает довольно скромным объёмом оперативной памяти в 2 Гбайт. Как мы сообщали ранее, вскоре смартфоны с таким объёмом ОЗУ будут поддерживать только Android Go Edition, но новинка всё же предлагает полноценную версию ОС. Ёмкость встроенного накопителя данных равна 32 Гбайт, однако для хранения пользовательских файлов доступно лишь около 17 Гбайт. Поддерживается расширение microSD-картами ёмкостью до 32 Гбайт. Основная камера смартфона представлена двойным модулем. Основной датчик имеет разрешение 13 Мп. Он дополнен 5-Мп сенсором с широкоугольным объективом. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.

На страже конфиденциальности стоит дактилоскопический сенсор, который расположен на задней панели. Устройство оснащается стремительно устаревающим разъёмом Micro USB. Ёмкость батареи равна 3000 мА·ч. Многих пользователей порадует наличие 3,5-мм аудиоразъёма.

Смартфон защищён по военному стандарту MIL-STD 810G и работает под управлением Android 10. Стоимость смартфона, который на южнокорейском рынке выйдет под именем Q31, равна $150.