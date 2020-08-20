На Apple подали ещё один коллективный иск из-за проблем с дисплеем MacBook Pro

Компания Apple столкнулась с ещё одним коллективным иском (в дополнение к поданному в мае) из-проблем с дисплеями её ноутбуков. В иске утверждается, что компании было известно о недостатках конструкции MacBook Pro, которые привели к проблемам с подсветкой на некоторых устройствах, но тем не менее она продолжала продавать дефектную модель.

В иске, поданном в Окружной суд США Северного округа Калифорнии, речь идёт о так называемой проблеме «stage light» или «flexgate», с которой столкнулись некоторые владельцы моделей MacBook Pro, выпущенных в 2016 и 2017 годах.

Согласно исследованию специалистов iFixit, проведенному в начале 2019 года, причина проблемы кроется в тонком гибком кабеле (шлейфе), соединяющем дисплей с контроллером, расположенным на материнской плате под сенсорной панелью MacBook Pro. Как указано в иске, этот гибкий кабель оказался недостаточно прочным и со временем изнашивался под влиянием повторяющихся движений крышки.

Хотя Apple в конечном итоге запустила программу ремонта, охватывающую 13-дюймовые модели MacBook Pro 2016 года выпуска, в неё не были включены 15-дюймовые Pro и модели, вышедшие после 2016 года, в которых наблюдаются идентичные проблемы. Компания также обвиняется в том, что отложила запуск программы ремонта, «несмотря на то, что она знала и обязана была знать» первопричину проблемы.

«Apple знала о проблемах экрана с подсветкой и дефектном гибком кабеле в свете комментариев, опубликованных потребителями на дискуссионном форуме Apple, и того, что эти комментарии были удалены после публикации», — указано в иске.

Компания обвиняется в нарушении законодательства по борьбе с недобросовестной конкуренцией ряда штатов, Закона о гарантиях потребителей Сонг-Беверли (Song-Beverly Consumer Warranty Act), Закона о гарантии Магнусона-Мосса (Magnuson-Moss Warranty Act) и законодательных актов, направленных против обмана потребителей во всех 50 штатах США и ​​округе Колумбия.

Истцы требуют возмещения понесенных убытков, компенсации судебных издержек, а также судебного решения, обязывающего Apple идентифицировать все неисправные ноутбуки MacBook Pro.